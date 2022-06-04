ВС России уничтожили центр, где иностранные инструкторы учили бойцов ВСУ обращаться с М777

ВС России уничтожили ракетами воздушного базирования центр артподготовки ВСУ в Сумской области, где обучали украинских бойцов эксплуатации 155-миллиметровых гаубиц М777. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населённого пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнём 155-миллиметровых гаубиц М777", — уточнил офицер.

Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были уничтожены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации ликвидировано более 400 бойцов ВСУ, сообщил Конашенков.