Российская авиация уничтожила украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США

За прошедшие сутки в ходе специальной военной операции на Украине российская авиация уничтожила поставленную из США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска (ДНР). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 73 района скопления живой силы и военной техники противника.

"В результате ударов авиации уничтожено два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей", — отчитался представитель военного ведомства.