Российская авиация уничтожила украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США
За прошедшие сутки в ходе специальной военной операции на Украине российская авиация уничтожила поставленную из США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска (ДНР). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 73 района скопления живой силы и военной техники противника.
"В результате ударов авиации уничтожено два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей", — отчитался представитель военного ведомства.
Ранее российская авиация уничтожила радиолокационную станцию ВСУ в Славянске. Такие же станции американского производства стали целью ударов ВКС России 9 мая в районе Золотого, а 12 мая — в районе Харькова.
Также Лайф сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в районе Славянска в ДНР.