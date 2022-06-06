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Опубликовано 6 июня 2022, 08:29

Российская авиация уничтожила украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США

За прошедшие сутки в ходе специальной военной операции на Украине российская авиация уничтожила поставленную из США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска (ДНР). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 73 района скопления живой силы и военной техники противника.

"В результате ударов авиации уничтожено два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей", — отчитался представитель военного ведомства.

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Ранее российская авиация уничтожила радиолокационную станцию ВСУ в Славянске. Такие же станции американского производства стали целью ударов ВКС России 9 мая в районе Золотого, а 12 мая — в районе Харькова.

Также Лайф сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в районе Славянска в ДНР.

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vk.com / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
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