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Опубликовано 3 июня 2022, 09:01

Российская авиация уничтожила радиолокационную станцию ВСУ в Славянске

Российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация в ходе специальной военной операции на Украине успешно поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных объектов он назвал радиолокационную станцию, которую ВСУ использовали для контроля над воздушным пространством ДНР.

"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске", сообщил Конашенков.

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Ранее Минобороны показало видео стрельбы из гаубиц "Мста-С" в "Операции Z". Для уничтожения укреплений противника применяются снаряды фугасного действия, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, даже заглублённым и бетонированным.

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Алексей Берковиц
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