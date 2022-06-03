Российская авиация уничтожила радиолокационную станцию ВСУ в Славянске

Российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация в ходе специальной военной операции на Украине успешно поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных объектов он назвал радиолокационную станцию, которую ВСУ использовали для контроля над воздушным пространством ДНР.

"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске", — сообщил Конашенков.