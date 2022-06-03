Российская авиация уничтожила радиолокационную станцию ВСУ в Славянске
Российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация в ходе специальной военной операции на Украине успешно поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Среди уничтоженных объектов он назвал радиолокационную станцию, которую ВСУ использовали для контроля над воздушным пространством ДНР.
"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске", — сообщил Конашенков.
Ранее Минобороны показало видео стрельбы из гаубиц "Мста-С" в "Операции Z". Для уничтожения укреплений противника применяются снаряды фугасного действия, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, даже заглублённым и бетонированным.