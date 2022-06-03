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Опубликовано 3 июня 2022, 03:13
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Минобороны показало видео стрельбы из гаубиц "Мста-С" в "Операции Z"

Минобороны показало кадры работы гаубиц "Мста-С" на Украине

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчётов 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе "Операции Z" — при выполнении задач по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций ВСУ.

Работа самоходных гаубиц "Мста-С". Видео © Министерство обороны РФ

"Огонь ведётся на дальностях до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки позиций", — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны пояснило, что для уничтожения укреплений применяются снаряды фугасного действия, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглублённым бетонированным укреплениям противника.

На опубликованных кадрах видно, что артиллеристы необычным образом отсчитывают до момента удара — говорят: "Триста, тридцать, три", после чего звучит выстрел и снаряд отправляется на позиции противника.

Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ

Ранее Лайф писал, что Минобороны показало уничтожение Bayraktar комплексом С-300 в рамках специальной "Операции Z" на Украине.

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Министерство обороны РФ

Арина Родионова
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