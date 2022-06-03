Минобороны показало видео стрельбы из гаубиц "Мста-С" в "Операции Z"

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчётов 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе "Операции Z" — при выполнении задач по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций ВСУ.

Работа самоходных гаубиц "Мста-С". Видео © Министерство обороны РФ

"Огонь ведётся на дальностях до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки позиций", — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны пояснило, что для уничтожения укреплений применяются снаряды фугасного действия, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглублённым бетонированным укреплениям противника.

На опубликованных кадрах видно, что артиллеристы необычным образом отсчитывают до момента удара — говорят: "Триста, тридцать, три", после чего звучит выстрел и снаряд отправляется на позиции противника.