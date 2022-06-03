МО РФ: Киев на деньги Лондона снимает "духоподъёмные" ролики на фоне военных провалов ВСУ

Власти Украины при финансовой поддержке Великобритании снимают "духоподъёмные" видеосюжеты для западной и украинской аудиторий. Всё это происходит на фоне военных провалов ВСУ в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Постановочные съёмки ВСУ. Видео предоставлено Минобороны РФ

Ведомство также публикует видео, на которых запечатлён процесс таких съёмок. Одна из них проходила 28 мая в районе населённого пункта Мешковка в Николаевской области. Там снимали ролик о "высокой эффективности применения западного вооружения".

"Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съёмочной площадке была создана "реконструкция" никогда не существовавшего "боя" украинских нацистов с превосходящими по численности "российскими военнослужащими". Роли "противников" украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны", — отметил Конашенков.

Также, по его словам, "условный противник" в кадре передвигается на украинских бэтээрах и бронемашинах, так как трофейной российской техники у ВСУ нет.

По данным МО РФ, следующие подобные съёмки запланированы на 5 и 6 июня, в них "простые украинцы" должны будут обвинить Россию в "обстрелах мирных населённых пунктов".