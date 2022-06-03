Власти Херсонской области: Все попытки ВСУ вторгнуться в регион были отбиты ВС РФ

Херсонская область находится под контролем Вооружённых сил РФ, все попытки ВСУ вторгнуться на территорию региона были отбиты российскими военными. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все заявления [ВСУ], которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем войск Российской Федерации", — сказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".