ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июня 2022, 06:27

Власти Херсонской области: Все попытки ВСУ вторгнуться в регион были отбиты ВС РФ

Херсонская область находится под контролем Вооружённых сил РФ, все попытки ВСУ вторгнуться на территорию региона были отбиты российскими военными. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все заявления [ВСУ], которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем войск Российской Федерации", — сказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

Песков рассказал, при каких условиях состоятся референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Песков рассказал, при каких условиях состоятся референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Ранее Лайф писал о том, что администрация Херсонской области решила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Кроме того, власти отказались считать Владимира Зеленского президентом Украины.

BannerImage

Народная милиция ЛНР

Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar