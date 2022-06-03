В ДНР заявили, что завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью"

Командир добровольческого батальона "Пятнашка" в ДНР Ахра Авидзба заявил, что Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй "Азовсталью".

"Надеюсь, мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальём их бетоном. Мы не будем их ждать", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, нацформирования могут сделать из авдеевского завода вторую "Азовсталь". Авидзба отметил, что при возникновении такой ситуации у засевших боевиков будет определённый срок, чтобы сдаться. Если же они не выйдут за отведённое время, то националисты "там и останутся", заключил он.