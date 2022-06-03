Дипломат объяснил, как Киев может использовать перемирие

Перемирие или прекращение огня на Украине сейчас нереально, считает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД Владимир Винокуров. Он объясняет это тем, что Киев не понимает "жестов доброй воли" со стороны РФ и использует их для перегруппировки войск и подготовки к новым боям.

"Дипломатия предусматривает приостановку боевых действий на время переговоров. Изначально мы пытались пойти по этому пути, отказавшись от наступления на киевском, сумском и черниговском направлениях. Что же мы получили взамен? Украинская сторона использовала эту паузу для перегруппировки войск, пополнения резервов армии и националистических подразделений, получения военно-технической помощи от Запада", — сказал Винокуров в интервью РИА "Новости".

Сам факт начала спецоперации, объясняет эксперт, говорит о кризисе дипломатии как института урегулирования конфликтов. В то же время он выразил уверенность, что по мере развития ситуации на фронте стороны неизбежно вернутся к переговорам. Винокуров напомнил слова главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что "исход операции должен решаться на поле боя", и указал на мнения генсека ООН Антониу Гутерриша и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые "не видят" дипломатического пути. Тем не менее они неизбежно его "увидят", когда сложится соответствующая ситуация на фронте, сказал собеседник агентства.

"Специальная операция — это не война, но в то же время — это вооружённый конфликт, а всякий вооружённый конфликт должен завершаться подписанием мирного договора", — отметил Винокуров.

Эксперт пояснил, что его уверенность в победе России подкрепляется постепенным спадом интереса к Украине у ведущих европейских стран. По мнению Винокурова, единственным реальным бенефициаром продолжения боёв на Украине являются США. Вашингтон, по его словам, в отличие от стран Европы, в этом кризисе не теряет, при этом питая напрасные надежды истощить Россию.