Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину на переговоры
Матвиенко: Переговоры с Украиной возможны лишь с учётом условий РФ
Переговоры России и Украины возможны только с учётом условий Москвы, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Переговоры возможны только с учётом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет", — цитирует её ТАСС.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры с Киевом заморожены по решению украинских властей. По его словам, руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу". Президент РФ Владимир Путин также указывал на саботаж Киевом переговорного процесса.
ТАСС / Михаил Метцель