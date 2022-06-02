ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 12:04

Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину на переговоры

Матвиенко: Переговоры с Украиной возможны лишь с учётом условий РФ

Переговоры России и Украины возможны только с учётом условий Москвы, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Переговоры возможны только с учётом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет", цитирует её ТАСС.

В Кремле обвинили Киев в заморозке переговоров
В Кремле обвинили Киев в заморозке переговоров

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры с Киевом заморожены по решению украинских властей. По его словам, руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу". Президент РФ Владимир Путин также указывал на саботаж Киевом переговорного процесса.

BannerImage

ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar