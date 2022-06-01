В МО РФ подтвердили причастность ВСУ к подрыву цистерны с азотной кислотой в Северодонецке
Вина за подрыв цистерны с азотной кислотой на комбинате "Азот" в Северодонецке лежит на подразделениях 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отступающими подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории северодонецкого предприятия "Азот" взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотной кислотой) с целью остановить наступающие подразделения Российских вооружённых сил и формирований ДНР путём создания зоны химического заражения", — сказал он в ходе вечернего брифинга.
После подрыва, как указал генерал-полковник, в атмосферу на высоту около одного километра поднялось "ядовитое облако оранжевого цвета", которое вскоре переместилось в сторону населённых пунктов Кременная и Рубежное. Мизинцев подчеркнул, что украинских националистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта пострадали мирные жители.
Напомним, о подрыве цистерны с химикатами 31 мая вечером сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он уточнил, что территория завода ещё контролируется формированиями украинского режима.
Telegram / Miroshnik_r