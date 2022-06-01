ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 18:49

В МО РФ подтвердили причастность ВСУ к подрыву цистерны с азотной кислотой в Северодонецке

Вина за подрыв цистерны с азотной кислотой на комбинате "Азот" в Северодонецке лежит на подразделениях 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Отступающими подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории северодонецкого предприятия "Азот" взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотной кислотой) с целью остановить наступающие подразделения Российских вооружённых сил и формирований ДНР путём создания зоны химического заражения", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

Постпред Шульгин: Россия сообщила ОЗХО о готовящихся провокациях ВСУ с химоружием
Постпред Шульгин: Россия сообщила ОЗХО о готовящихся провокациях ВСУ с химоружием

После подрыва, как указал генерал-полковник, в атмосферу на высоту около одного километра поднялось "ядовитое облако оранжевого цвета", которое вскоре переместилось в сторону населённых пунктов Кременная и Рубежное. Мизинцев подчеркнул, что украинских националистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта пострадали мирные жители.

Напомним, о подрыве цистерны с химикатами 31 мая вечером сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он уточнил, что территория завода ещё контролируется формированиями украинского режима.

BannerImage

Telegram / Miroshnik_r

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar