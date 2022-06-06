Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в районе Славянска в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, ВС РФ уничтожили 13 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.