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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 08:18

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в районе Славянска в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, ВС РФ уничтожили 13 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
ВС России сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

А ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ в районе Одессы сбили украинский самолёт, доставлявший ВСУ вооружение и боеприпасы.

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Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images

Александра Вишнякова
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