Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в районе Славянска в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также, по его словам, ВС РФ уничтожили 13 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.
А ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ в районе Одессы сбили украинский самолёт, доставлявший ВСУ вооружение и боеприпасы.
Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images