Российские средства ПВО сбили в районе Одессы самолёт с оружием и боеприпасами для ВСУ

Вооружённые силы РФ в районе Одессы сбили украинский самолёт, доставлявший ВСУ вооружение и боеприпасы. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолёт военно-транспортной авиации Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.