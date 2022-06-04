ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 09:22
7247

Российские средства ПВО сбили в районе Одессы самолёт с оружием и боеприпасами для ВСУ

Вооружённые силы РФ в районе Одессы сбили украинский самолёт, доставлявший ВСУ вооружение и боеприпасы. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолёт военно-транспортной авиации Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Когда Россия применит на Украине ударный беспилотник С-70
Когда Россия применит на Украине ударный беспилотник С-70

А ранее Минобороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе военной спецоперации на Украине.

BannerImage

ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar