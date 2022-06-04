Когда Россия применит на Украине ударный беспилотник С-70 Оглавление Заказ "такси" для бомб, или "ведущий — ведомый" С-70 "Охотник" "Охотник" на Украине Истребитель пятого поколения "проложил трассу" для тяжёлой ударной машины, и применения этого БПЛА можно ожидать в ближайшее время. 33167 33167 Коллаж © LIFE

Заказ "такси" для бомб, или "ведущий — ведомый"

Американским экспертам по боевой авиации потребовалась неделя, чтобы признать неизбежное: истребитель пятого поколения Су-57 действительно применили на Украине. Аналитик издания Warrior Maven Крис Осборн заявил, что, "несмотря на численное превосходство F-35, технологичность российских Су-57 уже сейчас выше, чем у боевой авиации США и НАТО". По мнению Осборна, российские истребители обмениваются данными с другими машинами с помощью защищённого многофункционального усовершенствованного канала передачи данных — такого же, как у F-35, поэтому единственным достоинством американских машин может быть только их количество.

Единственное, о чём Осборн предпочёл не упоминать, — это опция "расширения функционала" у российских истребителей. Реализация этой стратегии — ответ на серийное производство истребителей пятого поколения в США. Бывший пилот Су-27 гвардии майор запаса Игорь Андриевский отметил, что в этом мнения на тему перспективной авиации у США и России разошлись.

Американцы пошли по пути обмена тактическими данными, у них каждая машина — это ретранслятор. У нас другой подход: у нас каждая машина с пилотом — это командир группы, а "глаза и уши" — это беспилотники Игорь Андриевский Бывший пилот Су-27, гвардии майор запаса

Андриевский добавил, что российские беспилотники С-70 "Охотник" — это своеобразное "такси" для бомб и ракет, которым можно рискнуть при выполнении боевой операции, не опасаясь, что жизнь лётчика, в которого вложены миллионы рублей и годы обучения, будет подвергнута опасности.

С-70 "Охотник"

Достоверно неизвестно, в каких именно районах ВКС России применяли истребители Су-57, но, если опираться на географию применения авиации, можно сделать вывод, что ударам подвергаются объекты противника как в центральной, так и западной части Украины. Его ведомый — беспилотный аппарат С-70 "Охотник", машина менее скоростная. Пока известно, что "летающее крыло" выполняло испытательные полёты и применяло оружие только на дозвуковых скоростях. Формально "Охотники" появятся в войсках только с 2024 года, однако на Украине могут быть применены самолёты из так называемой опытной промышленной партии. В неё обычно входит от трёх до пяти машин, а сам процесс может выглядеть примерно так же, как и в случае с боевыми машинами поддержки танков (БМПТ), их Российская армия использовала в операции по вытеснению ВСУ под Северодонецком.

Родство "Охотника" и Су-57 прослеживается во всём, однако задачи у машин совершенно разные. Если Су-57 — это машина, способная наносить высокоточные удары на максимальной скорости, то С-70 — это машина для отвлечения внимания. В авиации процесс применения "Охотника" против сил вероятного противника называют "вскрытием ПВО". Выглядит всё примерно так: ударная машина летит в режиме радиомолчания и собирает данные об излучении радаров ПВО. Когда все сведения собраны, программа разведки завершает работу, а программа удара по выявленным целям, наоборот, активируется либо оператором, либо автоматически.

После этого машина выбирает нужный тип вооружения и применяет (в зависимости от ситуации) либо крылатые ракеты, либо высокоточные бомбы. Свободнопадающие бомбы, которые лётчики между собой называют "чугунием", "Охотник" тоже может применять, для этого бортовые системы машины оснащаются таким же оборудованием, как и фронтовые бомбардировщики Су-34. Внутри электронных блоков установлены датчики системы "Гефест", определяющей параметры сброса свободнопадающих бомб. Другой вопрос, где в данный момент применять "Охотника" на Украине, если подавляющее количество целей уже поражено.

С-70 "Охотник". Инфографика © LIFE

"Охотник" на Украине

Основная часть ПВО Украины в восточной части страны подавлена и полностью уничтожена, однако некоторое количество самоходных комплексов, например "Бук" первых модификаций и некоторое количество С-300, заблаговременно спрятанных в разных концах страны, ещё могут представлять угрозу. С учётом того что основная стихия "Охотника" — это подавление ПВО любого рода, машина может появиться как в небе Донбасса и помочь войскам, захлопнувшим огневой мешок вокруг Северодонецка, так и действовать в отрыве от основных сил.

Боевой радиус машины составляет от 3 до 3,5 тыс. километров, что по меркам штурмовой авиации цифра космическая. Для сравнения: у штурмовика Су-25 боевой радиус всего 750 километров, у Су-24М — примерно 850, у Су-34 — более 1 тыс. километров. Чем больше вооружений будет установлено как во внутренние отсеки "Охотника", так и на внешние пилоны, тем меньше будет его вероятный боевой радиус. Но даже если 3 тыс. километров — цифра слишком большая, то две тысячи — всё равно выдающийся результат, который вдвое больше, чем у обычных самолётов.

С таким набором данных можно, как говорят военные, играть: в зависимости от типа нагрузки "Охотник" можно использовать с любого аэродрома страны, будь то Крым или воронежская авиабаза Балтимор на юге России. Если машина будет применяться с территории Белоруссии, например с военных аэродромов Барановичи или Бобруйск, то под прицелом "Охотника" окажется вся северная и западная часть Украины — от Луцка, Ровно и Тернополя до Киева, Чернигова и Житомира. Возможностей машины достаточно, чтобы нести как существующие образцы вооружения — ракеты с радиолокационным наведением, так и перспективные крылатые ракеты воздушного базирования.

Обычно о применении такого оружия сообщают уже постфактум, когда машина слетала на территорию противника, выполнила боевую задачу и благополучно вернулась обратно. Однако малозаметность "Охотника" как в инфракрасном спектре, так и в радиолокационном позволяет надеяться, что машина сможет применять и некоторые виды нехарактерного для авиации оружия. К такому специалисты относят и авиационную версию ракеты "Калибр" — "Калибр-А" с индексом 3М54А. Она, по некоторым данным, может загружаться во внутренние отсеки для вооружений и теоретически может быть применена в малозаметном варианте использования машины.

Фото © Wikipedia Применит ли Россия БПЛА "Охотник" на Украине? 0 Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Сложно сказать, острой необходимости нет

Авторы Сергей Андреев