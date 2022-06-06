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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 09:37
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Пленный военный ВСУ со слезами на глазах призвал сослуживцев сложить оружие

Пленный украинский военный заявил, что ему и "без НАТО будет хорошо"

Пленный украинский военный рассказал, что ему и "без НАТО будет хорошо". Об этом боец заявил в видео, опубликованном Минобороны РФ.

Пленный украинский военный рассказал, что ему и "без НАТО будет хорошо". Видео © Минобороны РФ

"Что хочу передать своим сослуживцам — это просто не наша война, кто там хотел в НАТО и так дальше, я не хочу туда. Мне без НАТО было хорошо и дальше будет хорошо, просто не воюйте. Чтобы только такого не было — фашизма", — сказал он.

А другой украинский военнопленный заявил о хорошем отношении к нему со стороны российских солдат и подчеркнул, что в Вооружённых силах РФ — "такие же люди, как и мы". Он призвал одуматься бывших сослуживцев, ведь их "обманывают и просто ведут на верную смерть".

Пленный украинский военный рассказал о хорошем отношении к нему со стороны российских солдат. Видео © Минобороны РФ

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Ранее Лайф писал, что пленный боец ВСУ рассказал маме, что на Украине врут о жестокости Армии РФ. По его словам, войска взяли его, когда узнали, что украинского бойца на самом деле заставили идти в противостояние с РФ. Там ему дали чистую одежду, обувь и покормили.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Никита Осипов
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