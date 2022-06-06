Пленный военный ВСУ со слезами на глазах призвал сослуживцев сложить оружие

Пленный украинский военный рассказал, что ему и "без НАТО будет хорошо". Об этом боец заявил в видео, опубликованном Минобороны РФ.

Пленный украинский военный рассказал, что ему и "без НАТО будет хорошо". Видео © Минобороны РФ

"Что хочу передать своим сослуживцам — это просто не наша война, кто там хотел в НАТО и так дальше, я не хочу туда. Мне без НАТО было хорошо и дальше будет хорошо, просто не воюйте. Чтобы только такого не было — фашизма", — сказал он.

А другой украинский военнопленный заявил о хорошем отношении к нему со стороны российских солдат и подчеркнул, что в Вооружённых силах РФ — "такие же люди, как и мы". Он призвал одуматься бывших сослуживцев, ведь их "обманывают и просто ведут на верную смерть".

Пленный украинский военный рассказал о хорошем отношении к нему со стороны российских солдат. Видео © Минобороны РФ