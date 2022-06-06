Кадыров поблагодарил казачий полк за хорошую работу в "Операции Z"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, оценивая ситуацию в Донбассе, подчеркнул, что победа России неизбежна. Он обратил внимание, что в "Операции Z" сражаются чеченцы, казаки, русские, лакцы, ингуши, осетины и другие бойцы из разных регионов нашей страны.

"Казачий полк очень хорошо работает с нашими ребятами", — подчеркнул чеченский лидер.

Казаки Дона в составе 6-го Донского казачьего полка имени Михаила Платова выполняют боевые задачи в ходе "Операции Z". Видео © Telegram / Военкор l Z l Лисицын

Отметим, что боевой путь первого казачьего полка имени Матвея Платова начался в мае 2014 года, когда ополченцы приняли первый бой с украинскими националистами, разбив моторизированную колонну ВСУ. Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных стал первым героем ЛНР. Ему вручили медаль "Золотая звезда" и наградное удостоверение.