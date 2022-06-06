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Опубликовано 6 июня 2022, 12:47

В ДНР заявили о боях за Святогорск

Штаб теробороны ДНР: Идут бои за Святогорск

Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль ещё два населённых пункта — Зелёный Гай и Петровское, идут бои за Святогорск. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Карта боевых действий в Донбассе. Фото © телеграм-канал штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики

Карта боевых действий в Донбассе. Фото © телеграм-канал штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики

"По состоянию на 6 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населёнными пунктами", — говорится в сообщении.

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А ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник рассказал, что на сегодняшний день Вооружённые силы России и ЛНР практически полностью контролируют Северодонецк, уже идут бои на окраинах Лисичанска.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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