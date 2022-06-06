ВС РФ благодаря тактике малых котлов сокращают число потерь, заявил политолог

Применение тактики малых котлов, выбранной ВС РФ в ходе "Операции Z", позволяет сократить число потерь среди российских военных и демилитаризировать группировки ВСУ. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Марк Ананченков.

"Применение тактики малых котлов, смысл которой заключается в окружении группировок нацбатов и удержании их в блокаде с предложением о немедленной сдачи в плен, позволяет сократить число потерь с нашей стороны и демилитаризировать группировки противника. Эффективность выбранной тактики подтверждалась уже не раз", — сказал он.

Ананченков добавил, что "финал истории с "Азовсталью" и сдача в плен нескольких тысяч украинских военных привели не только к военному, но и "политическому поражению украинской стороны".

По словам эксперта, планомерное наступление российских войск разрушает оборону противника, которая уже "дала трещину" в районе городов Светлодарск и Красный Лиман, являвшихся "последними рубежами перед выходом на Славянск и Краматорск". А благодаря профессиональным действиям сил Донецкой Народной Республики, как заметил политолог, удалось взять под контроль немаловажный участок трассы Авдеевка – Константиновка, отрезав гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения.

Ананченков подчеркнул, что опыт успешной сирийской кампании, заключающийся в активном применении армейской авиации, позволяет добиться дополнительной безопасности российских сухопутных войск в военной операции на Украине. Так, уже модернизированные Су-25СМ3, "специально защищённые от зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов" (ПЗРК) бортовым комплексом обороны "Витебск", наносят высокоточные удары, как правило, на южном направлении и в Донбассе, выводя из строя военную инфраструктуру Украины далеко за пределами малых котлов.

Политолог заключил, что выверенная тактика и стратегия российских и союзных войск "вызывают интерес у экспертов по всему миру", которые признают успехи наших солдат. Ананченков отметил, что Российская армия в очередной раз подтвердила статус одной из самых сильных и эффективных в мире.