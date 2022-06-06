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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 11:27
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Лавров рассказал, как РФ отреагирует на поставки Киеву всё более дальнобойного оружия

Лавров: Чем дальнобойнее будет оружие у Киева, тем дальше РФ будет отодвигать угрозу

Россия будет дальше отодвигать от своей территории линию угрозы в зависимости от того, насколько дальнобойными будут поставляемые Украине западные вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений, могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки.

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А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе при атаке Украиной территории России. Он пояснил, что, в частности, это коснётся Министерства обороны Украины и Генштаба вооружённых сил этой страны.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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