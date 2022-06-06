Лавров рассказал, как РФ отреагирует на поставки Киеву всё более дальнобойного оружия

Россия будет дальше отодвигать от своей территории линию угрозы в зависимости от того, насколько дальнобойными будут поставляемые Украине западные вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений, могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки.