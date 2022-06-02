Медведев предупредил об ответном ударе при атаке Украиной территории России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что, если Украина использует поставляемое ей оружие против России, у Вооружённых сил РФ не останется иного выбора, кроме как как действовать на поражение центров принятия решений. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Совершенно очевидно, что — об этом уже было сказано — в случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", — сказал Дмитрий Медведев, комментируя информацию о решении США поставить Украине реактивные системы залпового огня.

Он пояснил, что, в частности, это коснётся Министерства обороны Украины и Генштаба вооружённых сил этой страны. Вместе с тем, отметил Медведев, нужно понимать, что "конечные центры принятия решений" находятся не на территории Киева.