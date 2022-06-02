Медведев предупредил об ответном ударе при атаке Украиной территории России
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что, если Украина использует поставляемое ей оружие против России, у Вооружённых сил РФ не останется иного выбора, кроме как как действовать на поражение центров принятия решений. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Совершенно очевидно, что — об этом уже было сказано — в случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", — сказал Дмитрий Медведев, комментируя информацию о решении США поставить Украине реактивные системы залпового огня.
Он пояснил, что, в частности, это коснётся Министерства обороны Украины и Генштаба вооружённых сил этой страны. Вместе с тем, отметил Медведев, нужно понимать, что "конечные центры принятия решений" находятся не на территории Киева.
"Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — подчеркнул зампред Совбеза России.
Как сообщал Лайф, президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. По его словам, пакет поддержки в области безопасности предоставит украинским военным своевременную и необходимую помощь. При этом замглавы Пентагона не смог пояснить, как США отреагируют на обстрел России из РСЗО. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям РФ. А в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.
Пресс-служба Президента РФ