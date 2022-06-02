МО РФ: Бойцы ВСУ запретили покидать квартиры жителям Красногоровки, угрожая расстрелом
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские силовики запретили жителям Красногоровки (ДНР) покидать дома под угрозой расстрела.
"В Красногоровке на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советской неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры", — сказал он в ходе вечернего брифинга.
По словам генерал-полковника, данная ситуация в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение киевских властей нормами морали и положениями международного гуманитарного права.
Ранее Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ. В ходе удара артиллеристами Западного военного округа был уничтожен опорный пункт ВСУ и позиция артиллерийских орудий противника.
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