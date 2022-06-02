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Опубликовано 2 июня 2022, 18:57

МО РФ: Бойцы ВСУ запретили покидать квартиры жителям Красногоровки, угрожая расстрелом

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские силовики запретили жителям Красногоровки (ДНР) покидать дома под угрозой расстрела.

"В Красногоровке на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советской неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

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По словам генерал-полковника, данная ситуация в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение киевских властей нормами морали и положениями международного гуманитарного права.

Ранее Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ. В ходе удара артиллеристами Западного военного округа был уничтожен опорный пункт ВСУ и позиция артиллерийских орудий противника.

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Getty Images / Nina Liashonok / Ukrinform / Future Publishing

Наталья Исакова
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