МО РФ: Бойцы ВСУ запретили покидать квартиры жителям Красногоровки, угрожая расстрелом

"В Красногоровке на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советской неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры", — сказал он в ходе вечернего брифинга.