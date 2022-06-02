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Регион
Опубликовано 2 июня 2022, 17:27
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Вашингтон отказался регулировать дальность стрельбы из РСЗО HIMARS на Украине

Посол США на Украине заявила, что Киев сам определит дальность стрельбы из РСЗО HIMARS

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что власти Киева будут сами регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут поставлены Украине.

"Регулировать дистанцию, на которую они [украинские военнослужащие] будут стрелять, будет украинская сторона", — сказала Бринк на брифинге в Киеве.

Какие города России могут достать американские РСЗО на Украине
Какие города России могут достать американские РСЗО на Украине

Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. По его словам, пакет поддержки в области безопасности предоставит украинским военным своевременную и необходимую помощь. При этом замглавы Пентагона не смог пояснить, как США отреагируют на обстрел России из РСЗО. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям РФ. А в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.

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Dondi Tawatao / Getty Images

Николь Вербер
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