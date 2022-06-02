Вашингтон отказался регулировать дальность стрельбы из РСЗО HIMARS на Украине

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что власти Киева будут сами регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут поставлены Украине.

"Регулировать дистанцию, на которую они [украинские военнослужащие] будут стрелять, будет украинская сторона", — сказала Бринк на брифинге в Киеве.