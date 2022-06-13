Какие города России могут достать американские РСЗО на Украине Получение Украиной РСЗО создаёт риски вовлечения третьих стран в конфликт, предупредил сегодня США глава российского МИД Сергей Лавров. А это означает ответные удары, например, по Варшаве. 137896 137896 Обложка © ТАСС / U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Donald Holbert

Американские власти решились на поставку Украине оружия, способного ударить по российским городам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует происходящее в России. Таким образом он дал понять, что обстреливать территорию России никто не собирается, однако его словам верить нельзя. Сегодня украинские боевики ведут огонь по российским населённым пунктам, при этом обстрелу подвергаются не военные объекты, а гражданские.

После того как украинские вооружённые формирования получат оружие дальнего действия, обстрелянными рискуют быть прежде всего приграничные города. Но учитывая, что боеприпасы могут иметь дальний радиус поражения, города в глубине России также могут подвергнуться нападению. Россия даёт понять, что если удары будут произведены, то США и их сателлиты станут стороной конфликта.

— Поставка такого вооружения и игнорирование позиции стороны, с которой они не воюют, — это показатель. Байден сказал, что дальнобойные ракеты не будут поставляться на Украину. Но эти же РСЗО покупают поляки, и они могут передать их Киеву. Польша — ближайший союзник Украины, который жаждет её территории. Киевскому режиму верить нельзя. И чем дальше будет проходить спецоперация, тем больше будет истерик, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

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— Получение Украиной западных систем залпового огня создаёт риски вовлечения третьих стран в конфликт, — заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне начала учений стратегических ядерных сил на территории Ивановской области.

Те средства, которые передадут Киеву США, Великобритания, Германия, подразумевают, что ракета-носитель может пролететь 500 километров и нанести серьёзный урон. К тому же они могут нести и баллистическую ракету, напоминает военный эксперт Сергей Судаков.

— Минимум 20 комплексов подобных систем есть у Польши, а также они есть у США и Великобритании. Они сейчас выступают в роли провокаторов, которые будут поставлять серьёзное оружие для нанесения удара по России. Лавров сегодня предупредил, что если, например, Польша принимает ответственность за удары по российским домам, то, думаю, что будет справедливо, если ударят по Польше, — сказал Судаков.

— Когда мы говорим о начале третьей мировой, то она не начнётся — с ядерной державой трудно воевать, — полагает эксперт. — У нас не будет оснований применить ядерное оружие. Если горячие головы в Польше, Великобритании, Германии и США будут использовать эти поставки для того, чтобы включиться в такой конфликт, то можно пожелать им удачи. Я полагаю, что разум восторжествует, и об этом говорит Лавров. Обычно такие головы остужаются, получая пощёчину.

Американские РСЗО

Cистемы залпового огня M142 HIMARS. Фото © ТАСС / U.S. Army photo by Sgt. James Hobbs

11-й пакет военной помощи Украине включает в себя реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщает, что украинским военным передадут РСЗО M270 MLRS.

— Этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS. А также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут им дать отпор продвижению России, — заявили в американской администрации.

Учитывая, что речь идёт о точных ударах, то, вероятно, подразумеваются управляемые снаряды, а их дальность куда больше обычных. Примечательно, что в США просят Украину не стрелять по территории России, чтобы избежать конфронтации. Владимир Зеленский утверждает, что никаких ударов по России не будет, но ситуация может поменяться в тот момент, когда оружие окажется в украинских руках.

— Некоторые люди в Белом доме говорят, что эти дальнобойные ракеты мы можем использовать для нападения на Россию. Это не так, в наших планах нет нападения на Россию, — сказал президент Украины.

РСЗО M270 MLRS. Фото © U.S. Army photo by Sgt. Bryon Mutherspaw, 20th Public Affairs Detachment

В США говорят, что снаряды для HIMARS будут рассчитаны максимум на 80 километров. Но можно ли верить в это? Стоит напомнить, что когда-то тема отправки РСЗО не обсуждалась, а теперь они едут на Украину. Киевскому режиму ничего не мешает выпросить дальнобойные боеприпасы под предлогом стрельбы с безопасного расстояния.

— HIMARS — точно такая же система, как и "Ураган". У Зеленского есть более мощная система — "Смерч", имеющая ракеты в три раза сильнее, чем у HIMARS. Ничего особенно в HIMARS нет, — считает военный эксперт Константин Сивков. Однако удары по России, по его мнению, исключать нельзя.

Приграничье

Cистемы залпового огня M142 HIMARS. Фото © ТАСС / U.S. Army photo by Colton K. Garrett

Почти каждый день Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины. Получи они HIMARS в своё распоряжение, снаряды смогут долетать до крупных населённых пунктов. Прежде всего под удар попадёт Белгород. С тактической точки зрения удар по городу первого салюта не имеет значения, но для картинки в украинских СМИ это будет отличный повод. Украинцам расскажут, как доблестная армия переносит боевые действия на территорию России.

Вместе с Белгородом создаётся угроза для всего приграничья, а именно Белгородской, Курской и Брянской областей. Это если снаряды будут рассчитаны всего на 80 километров.

Удары вглубь России

В зависимости от типов боеприпасов под огонь американо-украинских РСЗО могут попасть города и объекты, находящиеся далеко от границы. Например, ракета ATACMS Block IA способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. Под удар могут попасть не только Курск, но и Орёл, Брянск, Смоленск и Севастополь.

Вместе с этим ударами по городам украинские боевики могут открыть огонь по важным объектам на территории России, а именно: Нововоронежской АЭС, Курской АЭС, а также Крымскому мосту.

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS. Фото © Wikipedia

— Я не исключаю, что украинцы даже и не хотели бы бить по атомным электростанциям, но снаряд может полететь туда. И мы будем иметь не украинскую беду в виде Чернобыля, а беду, которая выползет за рамки Украины. Это будет атомная бомба, которая своим облаком накроет если не всю Европу, то половину с гарантией. Причём нужно учитывать розу ветров, — рассказал Лайфу военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Для того чтобы избежать возможной катастрофы, нужно уничтожать HIMARS уже на первом километре территории Украины, считает эксперт.

Крымский мост уже сейчас является целью для киевского режима. И об этом говорят в киевских верхах. "Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", — заявлял в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Обстрел бывших украинских территорий

Учитывая, что Зеленский обещает применять оружие только на территории Украины, нельзя исключать, что удары будут нанесены по республикам Донбасса, Херсону и освобождённой части Запорожской области. Способны ли они ударить по своим же бывшим соотечественникам? Да!

ДНР и ЛНР восемь лет обстреливались, и ничего Украину не останавливало. Опять же, для удара по Луганску, Донецку и Мариуполю нужны ракеты с высокой дальностью. Херсон также является целью для боевиков. Они это и не скрывают. "Это наш украинский город! Если так нужно, будем его обстреливать, это наше внутреннее украинское дело", — писал лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош.

Территория Запорожской области также становится объектом обстрела. При этом в регионе может быть спровоцирована катастрофа, если снаряды долетят до Запорожской АЭС, на которой уже пытались устроить пожар.

На данный момент никто не верит словам Зеленского, кроме кураторов из США. Россия предупреждает, что за ударами по нашей территории последуют ответы. Похоже, что степень ответа пока не осознают за океаном.

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Авторы Даниил Черных