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Опубликовано 2 июня 2022, 17:06

Дочери погибшего в ходе "Операции Z" военного из Южной Осетии передали орден Мужества

Марат Кулахметов передаёт награду дочери погибшего военнослужащего. Обложка © Пресс-служба посольства РФ в Южной Осетии

Марат Кулахметов передаёт награду дочери погибшего военнослужащего. Обложка © Пресс-служба посольства РФ в Южной Осетии

Семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Инала Кортиева из Южной Осетии вручили орден Мужества. Награду родственникам военнослужащего от имени президента России Владимира Путина передал посол РФ в республике Марат Кулахметов.

"Исполняя последнюю волю погибшего, Марат Кулахметов передал награду в руки дочери военнослужащего", — сообщает пресс-служба дипмиссии в Южной Осетии.

Путин наградил орденом Мужества посмертно Арсена Моторолу Павлова
Путин наградил орденом Мужества посмертно Арсена Моторолу Павлова

Уроженец Южной Осетии Инал Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной базы, и в апреле погиб во время исполнения воинского долга в ходе "Операции Z" на Украине. Ему было 37 лет. У него остались жена, двое детей и пожилая мать.

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Пасечник наградил защитников ЛНР медалями "За боевые заслуги". Раненых бойцов, находящихся сейчас на лечении, глава республики навестил в компании вице-спикера Госдумы РФ Анны Кузнецовой.

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Наталья Исакова
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