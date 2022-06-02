Дочери погибшего в ходе "Операции Z" военного из Южной Осетии передали орден Мужества
Марат Кулахметов передаёт награду дочери погибшего военнослужащего. Обложка © Пресс-служба посольства РФ в Южной Осетии
Семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Инала Кортиева из Южной Осетии вручили орден Мужества. Награду родственникам военнослужащего от имени президента России Владимира Путина передал посол РФ в республике Марат Кулахметов.
"Исполняя последнюю волю погибшего, Марат Кулахметов передал награду в руки дочери военнослужащего", — сообщает пресс-служба дипмиссии в Южной Осетии.
Уроженец Южной Осетии Инал Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной базы, и в апреле погиб во время исполнения воинского долга в ходе "Операции Z" на Украине. Ему было 37 лет. У него остались жена, двое детей и пожилая мать.
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