Эксперт объяснил, за счёт чего россияне достигли согласия по теме "Операции Z"

С точки зрения социологии тема специальной военной операции на Украине оказалась консенсусной для россиян. Таким наблюдением поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский на полях Всероссийского экспертного форума.

Выступление эксперта касалось феномена российской идентичности на фоне беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада. И даже в этих условиях ИНСОМАР и другие ведущие социологические институты фиксировали единство и рост сплочённости российского общества.

"В нашем гражданском обществе очень много консенсусных тем: целостность России, суверенитет страны, уникальность российской культуры — это базовые ценности, лежащие на поверхности. Если говорить с точки зрения социологии, то у нас есть высокое доверие к политической системе и основным политическим институтам. И в контексте текущей повестки, тема специальной военной операции тоже является консенсусной для россиян", — приводит слова Потуремского сайт Независимого общественного мониторинга.

Социолог отметил, что формирование, осознание и развитие российской идентичности происходит прямо сейчас. И такая естественная реакция общества, как сплочение, позволяет строить позитивный прогноз на будущее.

"Всех нас объединяют одни и те же ценности: семья, дети, безопасность, возможность работать и заниматься тем, чем ты хочешь. Для россиян огромное значение имеют ценности справедливости и патриотизма. Мы действительно не на словах любим свою Родину", — резюмировал он.