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Опубликовано 2 июня 2022, 16:29

Замглавы Минобороны РФ Фомин обсудил с представителем ООН проблему вывоза зерна с Украины

Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин в ходе встречи с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом обсудил проблему вывоза зерна с территории Украины.

"Отдельно на встрече обсуждена проблема вывоза зерна с территории Украины. Заместитель министра обороны Российской Федерации подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Чёрном море", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

С марта открыт гуманитарный коридор, по которому суда могут выходить из украинских портов. Как отметили в военном ведомстве, ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. По словам замглавы Минобороны РФ, Незалежная отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров. Кроме того, он подчеркнул, что продовольственный кризис связан в первую очередь с западными санкциями, нарушившими логистические цепочки, в том числе с ограничениями на экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных поставщиков.

В ходе беседы Фомин отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует. По его словам, осуществляется обмен информацией по данным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, кроме того, успешно решён вопрос эвакуации людей с "Азовстали".

ООН призвала допустить удобрения и продукты из России на мировые рынки
ООН призвала допустить удобрения и продукты из России на мировые рынки

Как уже писал Лайф, генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что без участия России продовольственный кризис не решить, для этого необходимо вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из РФ и с Украины.

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Pexels

Николь Вербер
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