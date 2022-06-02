Замглавы Минобороны РФ Фомин обсудил с представителем ООН проблему вывоза зерна с Украины

Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин в ходе встречи с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом обсудил проблему вывоза зерна с территории Украины.

"Отдельно на встрече обсуждена проблема вывоза зерна с территории Украины. Заместитель министра обороны Российской Федерации подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Чёрном море", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

С марта открыт гуманитарный коридор, по которому суда могут выходить из украинских портов. Как отметили в военном ведомстве, ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. По словам замглавы Минобороны РФ, Незалежная отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров. Кроме того, он подчеркнул, что продовольственный кризис связан в первую очередь с западными санкциями, нарушившими логистические цепочки, в том числе с ограничениями на экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных поставщиков.

В ходе беседы Фомин отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует. По его словам, осуществляется обмен информацией по данным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, кроме того, успешно решён вопрос эвакуации людей с "Азовстали".