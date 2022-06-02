В НМ ДНР заявили о предотвращении прорыва украинских войск у Верхнеторецкого
Военнослужащие Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил России предотвратили попытку прорыва украинских войск у посёлка Верхнеторецкий. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.
"Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, две БМП и до 30 человек личного состава", — говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащим удалось подавить две огневые точки противника в районе населённого пункта Красногоровка.
А ранее Леонид Пасечник сообщил, что почти все населённые пункты ЛНР находятся под контролем военных республики. Глава ЛНР добавил, что на данных территориях, включая города Кременная, Рубежное и Попасная, уже созданы 13 администраций.
ТАСС / Владимир Гердо