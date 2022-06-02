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Опубликовано 2 июня 2022, 17:16

В НМ ДНР заявили о предотвращении прорыва украинских войск у Верхнеторецкого

Военнослужащие Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил России предотвратили попытку прорыва украинских войск у посёлка Верхнеторецкий. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

"Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, две БМП и до 30 человек личного состава", — говорится в сообщении.

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Кроме того, военнослужащим удалось подавить две огневые точки противника в районе населённого пункта Красногоровка.

А ранее Леонид Пасечник сообщил, что почти все населённые пункты ЛНР находятся под контролем военных республики. Глава ЛНР добавил, что на данных территориях, включая города Кременная, Рубежное и Попасная, уже созданы 13 администраций.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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