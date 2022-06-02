В НМ ДНР заявили о предотвращении прорыва украинских войск у Верхнеторецкого

Военнослужащие Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил России предотвратили попытку прорыва украинских войск у посёлка Верхнеторецкий. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

"Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, две БМП и до 30 человек личного состава", — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащим удалось подавить две огневые точки противника в районе населённого пункта Красногоровка.