Басурин озвучил потери ВСУ при неудачных попытках прорыва в Авдеевке

При попытках прорыва в Авдеевке Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 бойцов и три танка. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Два таких случая были в районе Авдеевки. Противник понёс в первый раз колоссальные потери. Было уничтожено три танка, два — подбито. До 70 солдат было уничтожено", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того, при попытке прорыва в районе Новомихайловки было ликвидировано 15 украинских военных, добавил Басурин.