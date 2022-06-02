Басурин озвучил потери ВСУ при неудачных попытках прорыва в Авдеевке
Басурин: При попытках прорыва в Авдеевке ВСУ потеряли порядка 70 человек
При попытках прорыва в Авдеевке Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 бойцов и три танка. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Два таких случая были в районе Авдеевки. Противник понёс в первый раз колоссальные потери. Было уничтожено три танка, два — подбито. До 70 солдат было уничтожено", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Кроме того, при попытке прорыва в районе Новомихайловки было ликвидировано 15 украинских военных, добавил Басурин.
А ранее Народная милиция ДНР сообщила о предотвращении прорыва украинских войск у Верхнеторецкого. Кроме того, военнослужащим удалось подавить две огневые точки противника в районе населённого пункта Красногоровка.
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