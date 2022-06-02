Минобороны России: из Зеленодольска людей не выпускают в Херсонскую область

На Украине боевики препятствуют возвращению людей из Зеленодольска под Днепром в освобождённую Россией Херсонскую область. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возвращению в свои дома в освобождённые российскими вооруженными силами населённые пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области", — сказал Мизинцев.

По его словам, людям не дают покинуть город и самостоятельно. Все такие попытки жестоко пресекаются, граждан нередко избивают, автомобили и ценные вещи изымают. По словам Мизинцева, выехать удаётся лишь некоторым на одиночных машинах.

"Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", — добавил начальник НЦУО.