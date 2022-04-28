Благодаря своевременным действиям президента РФ Путина, слаженной работе отечественной армии и максимальной консолидации нашего общества предотвращён "военный сценарий Запада", подчеркнул эксперт.

Цели проводимой Россией "Операции Z" на Украине будут достигнуты даже при международном давлении. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Сегодня есть однозначное понимание того, что цели специальной операции будут достигнуты, несмотря на всякое международное давление. Недружественные страны самыми извращёнными способами пытаются подвергнуть санкциям не только политическую сферу, но и экономику, спорт и даже культуру", — сказал эксперт.

Он добавил, что благодаря своевременным действиям президента РФ Владимира Путина, слаженной работе отечественной армии и максимальной консолидации нашего общества предотвращён "военный сценарий, уготованный странами Запада", которые планировали разрушение российской государственности. По словам Туманяна, об этом свидетельствуют, в частности, высокая накачка вооружением Украины и разработка на территории Незалежной биологического оружия.

Политолог подчеркнул, что "Операция Z" на Украине продвигается в соответствии с "логикой максимального сохранения жизней" российских военнослужащих и гражданского населения Незалежной. Он заметил, что у нашей страны есть необходимые ресурсы для "захвата территории без оглядки на количество жертв", однако Москва не стала идти на такой шаг.

В отличие от киевского руководства, которому безразличны собственные военнослужащие, Путин, по мнению эксперта, является противником пренебрежительного отношения к жизням солдат, поэтому штурм комбината "Азовсталь" в Мариуполе был прекращён, а находящиеся там националисты заблокированы. Туманян заключил, что сейчас происходит становление отечественной армии нового типа, которая обладает высокими гуманистическими ценностями и моральными качествами, этим и объясняется высокий уровень поддержки ВС РФ со стороны россиян и украинцев с освобождённых территорий.