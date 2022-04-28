ЕР внесла в Госдуму поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий
Около 10% бюджетных мест в учебных заведениях могут быть отведены для таких абитуриентов. Речь, в частности, идёт о детях бойцов, получивших звание Героя РФ.
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, которые дают право поступления на льготных условиях в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России или ставших инвалидами. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту для детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя РФ", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей в случае гибели сотрудников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР, выполняющих задачи в рамках "Операции Z".
ТАСС / Артём Геодакян