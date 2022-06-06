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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 11:39

В ДНР начался суд над иностранными наёмниками, которым может грозить смертная казнь

Верховный суд ДНР начал рассматривать дела против наёмников из Британии и Марокко

Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению уголовных дел в отношении иностранных наёмников из Великобритании и Марокко, выступавших на стороне Киева, сообщает пресс-служба суда. Как ранее писал Лайф, по результатам судебного процесса обвиняемым может быть назначено наказание в виде смертной казни.

"Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению по существу дела граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в качестве наёмников в боевых действиях на территории республики в составе украинских вооружённых формирований", — цитирует ТАСС сообщение.

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Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Среди них — граждане США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.

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Getty Images / Andrew Burton

Наталья Исакова
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