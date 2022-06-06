В ДНР начался суд над иностранными наёмниками, которым может грозить смертная казнь

Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению уголовных дел в отношении иностранных наёмников из Великобритании и Марокко, выступавших на стороне Киева, сообщает пресс-служба суда. Как ранее писал Лайф, по результатам судебного процесса обвиняемым может быть назначено наказание в виде смертной казни.

"Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению по существу дела граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в качестве наёмников в боевых действиях на территории республики в составе украинских вооружённых формирований", — цитирует ТАСС сообщение.