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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 12:32

Сотрудники горводоканала Донецка пострадали в результате попадания снаряда ВСУ

Снаряды, выпущенные украинскими военными, попали на территорию горводоканала в Донецке. В результате есть пострадавшие среди сотрудников, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что подробности сейчас выясняются.

Украинские военные выпустили порядка 50 ракет из "Градов" по Донецку
Украинские военные выпустили порядка 50 ракет из "Градов" по Донецку

Вооружённые силы Украины с самого утра понедельника ведут обстрелы Донецка. Так, в результате удара по Петровскому району погиб мирный житель, позднее количество жертв увеличилось до трёх человек. Мэр Кулемзин сообщает также, что под обстрелами находятся Калининский и Ленинский районы.

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VK / ГП "Вода Донбасса"

Артур Лапсаков
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