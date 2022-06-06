Сотрудники горводоканала Донецка пострадали в результате попадания снаряда ВСУ

Снаряды, выпущенные украинскими военными, попали на территорию горводоканала в Донецке. В результате есть пострадавшие среди сотрудников, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что подробности сейчас выясняются.

Вооружённые силы Украины с самого утра понедельника ведут обстрелы Донецка. Так, в результате удара по Петровскому району погиб мирный житель, позднее количество жертв увеличилось до трёх человек. Мэр Кулемзин сообщает также, что под обстрелами находятся Калининский и Ленинский районы.