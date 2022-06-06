На Украине не считают трагедией потерю территорий страны

Отступление украинских войск и сдача ВС России территорий на данный момент не являются трагедией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его мнению, ВСУ сейчас специально покидают позиции для того, чтобы перегруппироваться и дождаться военной помощи от Запада. В перспективе же Киев собирается начать контрнаступление, в частности на Запорожскую и Херсонскую области.

"Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны", — сказал Данилов в интервью британской газете Financial Times.