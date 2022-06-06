Бойцы "Пятнашки" заявили, что будут держать оборону под Авдеевкой до победного конца

Несмотря на близость украинских военных, настрой добровольцев интернациональной бригады "Пятнашка" под Авдеевкой остаётся боевым. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказали солдаты – члены военного объединения.

Бойцы интербригады "Пятнашка" рассказали о ситуации на передовой под Авдеевкой. Видео © Телеканал "360"

"Вчера были обстрелы. Дали пару раз им прикурить, ничего, успокоились. Противник находится в 50 метрах от нас. Так что держим оборону до победного конца", — рассказал военный с позывным "Скала".

Другой солдат "Пятнашки" с позывным "Министр" сообщил, что дежурство на линии фронта пока идёт спокойно, хотя периодически украинские военные совершают обстрелы. Он подчеркнул, что "мы победим". А доброволец с позывным "Русак", прикрывавший своих товарищей во время затишья, передал привет "будущим воинам и настоящим мужчинам".

На данный момент солдаты бригады "Пятнашка" под Авдеевкой берут украинские вооружённые силы в кольцо, замыкая котел.