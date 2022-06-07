Минобороны РФ подтвердило факт умышленного поджога националистами ВСУ скита в Святогорске

Свидетельства местных жителей и монахов в освобождённом Святогорске подтверждают факт умышленного поджога украинскими националистами деревянного скита Всех Святых земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.

Как сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские военные приезжали в эти места на разведку ещё в первых числах июня: их интересовал расположенный через реку от города Святогорский государственный историко-архитектурный заповедник. Целью противника было обследовать местность для размещения на высоком берегу артиллерийских позиций ВСУ.

"Оборудование данных позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск", — пояснил Конашенков.

Из сообщения Минобороны следует, что украинские силовики решились на чудовищную провокацию, потому как прекрасно знали, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники.

"Украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями лавры в качестве своего щита. Их наглость вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории лавры, чтобы не допустить её разрушения", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что ещё 4 июня Лайф сообщал, что украинские десантники при отступлении подожгли скит Святогорской лавры. Поджог был произведён украинскими националистами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как рассказали местные жители, националисты обстреляли деревянные стены из крупнокалиберного пулемёта зажигательными боеприпасами. После этого боевики отправились в сторону подконтрольного украинским войскам села Сидорово.