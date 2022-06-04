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Опубликовано 4 июня 2022, 14:53
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Появилось видео с подожжённым бойцами ВСУ скитом Святогорской лавры

В социальных сетях появилось видео с полыхающим скитом Свято-Успенской Святогорской лавры Украинской православной церкви в ДНР, который подожгли украинские десантники при отступлении. На опубликованных кадрах видно, как деревянное здание начинает медленно разрушаться из-за полностью охватившего его пламени.

Украинские военные подожгли деревянный скит Святогорской лавры при отступлении из города Святогорска в ДНР. Видео © Telegram / "ЯП-События"

Напомним, украинские десантники при отступлении подожгли скит Всех Святых земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. В Министерстве обороны РФ рассказали, что националисты обстреляли деревянные стены из крупнокалиберного пулемёта зажигательными боеприпасами. После этого боевики отправились в сторону подконтрольного украинским войскам села Сидорово.

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Кадр из видео. Telegram / "ЯП-События"

Оксана Попова
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