Появилось видео с подожжённым бойцами ВСУ скитом Святогорской лавры
В социальных сетях появилось видео с полыхающим скитом Свято-Успенской Святогорской лавры Украинской православной церкви в ДНР, который подожгли украинские десантники при отступлении. На опубликованных кадрах видно, как деревянное здание начинает медленно разрушаться из-за полностью охватившего его пламени.
Украинские военные подожгли деревянный скит Святогорской лавры при отступлении из города Святогорска в ДНР. Видео © Telegram / "ЯП-События"
Напомним, украинские десантники при отступлении подожгли скит Всех Святых земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. В Министерстве обороны РФ рассказали, что националисты обстреляли деревянные стены из крупнокалиберного пулемёта зажигательными боеприпасами. После этого боевики отправились в сторону подконтрольного украинским войскам села Сидорово.
Кадр из видео. Telegram / "ЯП-События"