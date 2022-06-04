Появилось видео с подожжённым бойцами ВСУ скитом Святогорской лавры

В социальных сетях появилось видео с полыхающим скитом Свято-Успенской Святогорской лавры Украинской православной церкви в ДНР, который подожгли украинские десантники при отступлении. На опубликованных кадрах видно, как деревянное здание начинает медленно разрушаться из-за полностью охватившего его пламени.