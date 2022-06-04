Киев приказал ВСУ подорвать цистерны с химикатами на заводе "Азот"

Боевики украинских подразделений намерены заминировать ёмкости более чем со ста тоннами селитры и азотной кислоты на заводе "Азот" в Северодонецке, чтобы в дальнейшем обвинить в подрыве ВС РФ. Такое поручение бойцам ВСУ поступило от киевских властей, рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооружённых сил России путём создания зоны химического заражения", — сообщил он и уточнил, что привести план в действие хотят на северодонецком предприятии "Азот".

Аналогичная ситуация произошла 31 мая — тогда на этом же предприятии был осуществлён подрыв цистерны с азотной кислотой. По словам Мизинцева, киевские власти планируют обвинить Российские вооружённые силы в создании техногенной экологической катастрофы с широким распространением материалов в украинских и западных СМИ.