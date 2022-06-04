ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 14:21
6956

МО РФ: Потери подразделений ВСУ в ходе боёв за Северодонецк достигают 90%

Подразделения Вооружённых сил Украины несут критические потери в ходе боевых действий за Северодонецк. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений — до 90%), отступают в направлении Лисичанска", — сообщил генерал-полковник.

Мирошник: Второй "Азовстали" на заводе "Азот" в Северодонецке не будет
Мирошник: Второй "Азовстали" на заводе "Азот" в Северодонецке не будет

Напомним, ранее замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что силы республики закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. Подразделения используют тактику малых котлов на Авдеевском направлении, чтобы сохранить гражданское население.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Александра Васильева
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar