МО РФ: Потери подразделений ВСУ в ходе боёв за Северодонецк достигают 90%
Подразделения Вооружённых сил Украины несут критические потери в ходе боевых действий за Северодонецк. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений — до 90%), отступают в направлении Лисичанска", — сообщил генерал-полковник.
Напомним, ранее замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что силы республики закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. Подразделения используют тактику малых котлов на Авдеевском направлении, чтобы сохранить гражданское население.
VK / Минобороны РФ