В США испугались возвращения воюющих на Украине американских неонацистов
The Grayzone: Министерство безопасности США боится возвращения воюющих на Украине радикалов
Министерство безопасности США обеспокоено последствиями возвращения американских радикалов, которые сейчас принимают участие в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал в статье для The Grayzone обозреватель Александр Рубинштейн.
По его словам, ни для кого не секрет, что в рядах ВСУ воюют иностранные неонацисты, однако федеральные правоохранительные органы не обладают информацией о количестве этих наёмников. Тем не менее администрация Байдена "разрешает украинскому правительству вербовать американцев, в том числе воинствующих экстремистов". Активное участие в процессе принимают и нацбатальоны, в том числе "Азов", пишет автор.
"Федеральные власти обеспокоены возвращением в США "экстремистов по расовым мотивам на фоне идей превосходства белой расы RMVE-WS", которые вооружились новой тактикой, усвоенной на полях боёв на Украине", — сообщил Рубинштейн, ссылаясь на документ таможенной и пограничной службы США.
Эксперт считает, что Украина сейчас превратилась в "инкубатор американского нацизма", и задался вопросом, что будет, "когда эти отморозки вернутся домой".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне. Кроме того, украинские командиры в первую очередь жертвуют иностранными боевиками, чтобы сберечь своих солдат.
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