Министерство безопасности США обеспокоено последствиями возвращения американских радикалов, которые сейчас принимают участие в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал в статье для The Grayzone обозреватель Александр Рубинштейн.

По его словам, ни для кого не секрет, что в рядах ВСУ воюют иностранные неонацисты, однако федеральные правоохранительные органы не обладают информацией о количестве этих наёмников. Тем не менее администрация Байдена "разрешает украинскому правительству вербовать американцев, в том числе воинствующих экстремистов". Активное участие в процессе принимают и нацбатальоны, в том числе "Азов", пишет автор.

"Федеральные власти обеспокоены возвращением в США "экстремистов по расовым мотивам на фоне идей превосходства белой расы RMVE-WS", которые вооружились новой тактикой, усвоенной на полях боёв на Украине", — сообщил Рубинштейн, ссылаясь на документ таможенной и пограничной службы США.

Эксперт считает, что Украина сейчас превратилась в "инкубатор американского нацизма", и задался вопросом, что будет, "когда эти отморозки вернутся домой".