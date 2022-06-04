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Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 09:07
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ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Одесской области

Российские военные нанесли удар по месту расположения иностранных наёмников в Одесской области, воюющих на стороне ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Дачного Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников", — уточнил он.

Также удары нанесены по 27 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены два пункта управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах Весёлого, Бахмута ДНР, а также сёл Спорное, Подлесное и Лоскутовка ЛНР.

Численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза
Численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Среди них граждане США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.

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Brendan Hoffman / Getty Images

Татьяна Миссуми
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