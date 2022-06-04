ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Одесской области

Российские военные нанесли удар по месту расположения иностранных наёмников в Одесской области, воюющих на стороне ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Дачного Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников", — уточнил он.

Также удары нанесены по 27 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены два пункта управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах Весёлого, Бахмута ДНР, а также сёл Спорное, Подлесное и Лоскутовка ЛНР.