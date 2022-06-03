Мирошник: Второй "Азовстали" на заводе "Азот" в Северодонецке не будет

Второй "Азовстали" на химическом заводе "Азот" в Северодонецке не будет, войска ЛНР ведут планомерную работу по зачистке. Об этом заявил посол республики в России Родион Мирошник.

По его словам, на "Азоте", так же как и на "Азовстали", есть бункеры, бомбоубежища, где можно укрыться, однако Мирошник не ожидает ожесточённого сопротивления от украинских военных.

"Там две опасности — туда затянули огромное количество людей... и второе — это всё-таки химическое предприятие, это один из гигантов, который производил аммиак, карбониты... то есть это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия-1".

Он подчеркнул, что силы ЛНР ведут консультации и аккуратно, спокойно разбирают ситуацию.