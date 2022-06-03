Мирошник: Второй "Азовстали" на заводе "Азот" в Северодонецке не будет
Второй "Азовстали" на химическом заводе "Азот" в Северодонецке не будет, войска ЛНР ведут планомерную работу по зачистке. Об этом заявил посол республики в России Родион Мирошник.
По его словам, на "Азоте", так же как и на "Азовстали", есть бункеры, бомбоубежища, где можно укрыться, однако Мирошник не ожидает ожесточённого сопротивления от украинских военных.
"Там две опасности — туда затянули огромное количество людей... и второе — это всё-таки химическое предприятие, это один из гигантов, который производил аммиак, карбониты... то есть это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия-1".
Он подчеркнул, что силы ЛНР ведут консультации и аккуратно, спокойно разбирают ситуацию.
"Там никакой "Азовстали" не будет, там идёт планомерная работа по зачистке этого города", — добавил дипломат.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, что в бомбоубежищах завода "Азот" в Северодонецке, где украинские силовики держат оборону против сил республик Донбасса, находятся мирные жители. По предварительным данным, ВСУ запрещают мирным жителям выходить из этих бомбоубежищ и минируют проходы. Похожую тактику украинские военные использовали и на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, который был освобождён в конце мая.
ТАСС / Максим Григорьев