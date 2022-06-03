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Опубликовано 3 июня 2022, 12:28

Хорватский наёмник ранен в бою на стороне ВСУ

МИД Хорватии подтвердил данные о раненном в боях за ВСУ наёмнике из республики

В ходе боевых действий на Украине был ранен хорватский наёмник. Как передаёт национальное телевидение HRT со ссылкой на заявление МИД республики, для лечения его отправят обратно на родину.

"Подтверждаем информацию о раненном хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями МИД, Минздрава и украинских властей перевезён в безопасное место, откуда ему будет обеспечен переезд и продолжение пути в Хорватию для дальнейшего лечения", — говорится в сообщении нацТВ.

Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ
Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне. Кроме того, украинские командиры в первую очередь жертвуют иностранными боевиками, чтобы сберечь своих солдат.

WP: Иностранные наёмники в ВСУ симулируют травмы и разбивают оружие ради побега с поля боя
WP: Иностранные наёмники в ВСУ симулируют травмы и разбивают оружие ради побега с поля боя
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ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue

Николь Вербер
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