Хорватский наёмник ранен в бою на стороне ВСУ

В ходе боевых действий на Украине был ранен хорватский наёмник. Как передаёт национальное телевидение HRT со ссылкой на заявление МИД республики, для лечения его отправят обратно на родину.

"Подтверждаем информацию о раненном хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями МИД, Минздрава и украинских властей перевезён в безопасное место, откуда ему будет обеспечен переезд и продолжение пути в Хорватию для дальнейшего лечения", — говорится в сообщении нацТВ.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне. Кроме того, украинские командиры в первую очередь жертвуют иностранными боевиками, чтобы сберечь своих солдат.