Марочко: В бомбоубежищах "Азота" в Северодонецке есть мирные жители

В бомбоубежищах химического завода "Азот" в Северодонецке, где украинские силовики держат оборону против сил республик Донбасса, наступающих при поддержке ВС России, находятся мирные жители. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республик (ЛНР) Андрей Марочко.

"Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия "Азот". На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно", — заявил Марочко в трансляции RT по поводу действий украинских силовиков.

Марочко рассказал, что, по предварительным данным, украинские силовики запрещают мирным жителям выходить из этих бомбоубежищ, минируют проходы.