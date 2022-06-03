Между Зеленским и ВСУ назрел конфликт из-за новой тактики России

"Уже на Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", — объяснил Лукашенко во время общения с журналистами.