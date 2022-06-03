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Опубликовано 3 июня 2022, 12:41
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Между Зеленским и ВСУ назрел конфликт из-за новой тактики России

Лукашенко доложили о начале "серьёзного конфликта" между Зеленским и ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными назрел серьёзный конфликт из-за новой тактики России.

"Уже на Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", — объяснил Лукашенко во время общения с журналистами.

Лукашенко опроверг планы России "захватить и поработить" Украину
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Ранее Лукашенко заявлял, что на Украине сейчас претворяется в жизнь сценарий, который Западу не удалось реализовать в Белоруссии. Политик также указал на попытку воздействовать на Минск с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей.


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Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Андрей Бражников
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