Между Зеленским и ВСУ назрел конфликт из-за новой тактики России
Лукашенко доложили о начале "серьёзного конфликта" между Зеленским и ВСУ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными назрел серьёзный конфликт из-за новой тактики России.
"Уже на Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", — объяснил Лукашенко во время общения с журналистами.
Ранее Лукашенко заявлял, что на Украине сейчас претворяется в жизнь сценарий, который Западу не удалось реализовать в Белоруссии. Политик также указал на попытку воздействовать на Минск с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей.
Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Planet Pix via ZUMA Press Wire