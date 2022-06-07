Войска ЛНР и РФ отбили укреплённый пункт ВСУ под Боровским

Силы ЛНР вместе с российскими военными отбили укреплённый пункт под посёлком Боровское. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции Луганской Народной Республики.

Силы НМ Луганской Народной Республики и ВС РФ отбили укреплённый пункт под посёлком Боровское. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

"Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с союзными силами Российской Федерации отбили у украинских нацистов серьёзно укреплённый пункт под Боровским", — рассказали в ролике.

Указывается, что украинские боевики даже не пытались держать оборону, они бросили личные вещи, иностранное вооружение и погибших сослуживцев и отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями. Причём в оставленных укреплениях были километры траншей, пулемётные точки и блиндажи для укрытия от огня артиллерии. Это говорит о том, что украинские войска готовились к длительной обороне, указали в НМ ЛНР.

"Дело уже подходит к концу. Биться им некем и нечем. Я думаю, всё равно скоро сдадутся. Потому что у них остаётся два пути: либо сдаться, либо погибнуть на поле боя", — считает военный республики с позывным Просвет.