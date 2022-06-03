Пасечник не исключил обстрелов территории ЛНР американскими РСЗО HIMARS

Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для массированных и разрушительных обстрелов территории ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Все восемь лет при финансовой и военной поддержке США украинские вооружённые силы убивали жителей Луганской и Донецкой народных республик, уничтожали инфраструктуру региона. Новые мощные американские РСЗО Киев точно так же может использовать для массированных, разрушительных обстрелов наших территорий", — отметил он в беседе с ТАСС.