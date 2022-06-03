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Опубликовано 3 июня 2022, 15:36

Пасечник не исключил обстрелов территории ЛНР американскими РСЗО HIMARS

Пасечник: Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для обстрелов ЛНР

Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для массированных и разрушительных обстрелов территории ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Все восемь лет при финансовой и военной поддержке США украинские вооружённые силы убивали жителей Луганской и Донецкой народных республик, уничтожали инфраструктуру региона. Новые мощные американские РСЗО Киев точно так же может использовать для массированных, разрушительных обстрелов наших территорий", отметил он в беседе с ТАСС.

В Китае разбили надежды Украины на американские РСЗО HIMARS
В Китае разбили надежды Украины на американские РСЗО HIMARS

Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.

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Александра Вишнякова
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