Marriott решила закрыть отели в России

Сеть отелей Marriott, которая строила бизнес в России в течение 25 лет, останавливает работу в стране из-за санкций Евросоюза, США и Великобритании. Как говорится в заявлении организации Marriott International, ограничения сделали "невозможным продолжение деятельности компании или франшизы" в РФ.

"Мы пришли к выводу о том, что новые санкции, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России", — говорится в документе.

Вместе с тем в компании назвали процесс закрытия отелей сложным, но подчеркнули намерение и дальше заботиться о сотрудниках в России.