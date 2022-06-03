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Регион
Опубликовано 3 июня 2022, 15:29

ЕС отказался признавать россиянами жителей Запорожья и Херсона

Боррель: ЕС не признаёт российские паспорта, выданные в Херсонской и Запорожской областях

Европейский союз не признаёт российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, Брюссель "осуждает указы президента России от 25 и 30 мая", упрощающие предоставление российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей.

"Европейский союз не признаёт эти паспорта", — приводят цитату Борреля РИА "Новости".

Первые 50 жителей Херсонской и Запорожской областей подали заявки на гражданство РФ
Первые 50 жителей Херсонской и Запорожской областей подали заявки на гражданство РФ

Ранее президент Владимир Путин упростил порядок приёма в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев. Следом глава государства принял аналогичное решение и для детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Алексей Берковиц
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