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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 09:13

В Минобороны указали на очередную ложь Зеленского о действиях военных РФ

МО: Зеленский лжёт всему миру, говоря о "сознательном разрушении" ВС РФ культурного наследия

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз лжёт народу страны и всему мировому сообществу, заявляя о якобы сознательном разрушении военными РФ культурного наследия Незалежной. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя поджог украинскими силовиками деревянного скита Всех Святых земли Русской.

"Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", — сказал он.

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Конашенков подчеркнул, что ВС РФ продолжают специальную военную операцию, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. При этом ценности "засевших в Киеве украинских нацистов" противоположны историческим ценностям православного народа Незалежной, и никакого будущего у "преступной антихристианской политики", которую проводят нынешние власти, нет и не может быть, добавил он.

Ранее Минобороны показало удары высокоточными снарядами "Краснополь". Высокоточные артиллерийские боеприпасы имеют калибр 152 миллиметра. С беспилотников сняли на видео, как они попадают прямо в места сосредоточения техники противника в лесопосадке.

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