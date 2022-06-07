В Минобороны указали на очередную ложь Зеленского о действиях военных РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз лжёт народу страны и всему мировому сообществу, заявляя о якобы сознательном разрушении военными РФ культурного наследия Незалежной. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя поджог украинскими силовиками деревянного скита Всех Святых земли Русской.

"Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что ВС РФ продолжают специальную военную операцию, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. При этом ценности "засевших в Киеве украинских нацистов" противоположны историческим ценностям православного народа Незалежной, и никакого будущего у "преступной антихристианской политики", которую проводят нынешние власти, нет и не может быть, добавил он.