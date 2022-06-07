Собака спасла хозяйку из-под обстрела в Северодонецке

Жительница Северодонецка в ЛНР рассказала, как собака породы русский той Роза спасла её при обстреле. Об этом пишет РИА "Новости".

Инцидент произошёл в мае. Галина Демченко вместе с родителями и 13-летней дочерью Викой находилась на улице возле частного дома в Щедрищеве, северном пригороде Северодонецка. В какой-то момент к ним подбежала Роза и стала громко лаять. По словам Галины, собака таким образом хотела всех предупредить, ведь она уже научилась предчувствовать "прилёты" с украинской стороны.

Питомец побежал в дом, за собакой пошла и Галина. После этого в постройку сразу же ударил снаряд. Однако получилось так, что дом оказался самым безопасным местом, ведь осколки от взрыва разлетелись по всему двору. Галина и Роза остались живы.

"Я через завалы вещей вышла во двор — мама сидела, прислонившись к чему-то спиной, она была уже холодная. Папа хрипел и закатил глаза. Я стала его отпаивать водой, он пришёл в себя, но потом снова потерял сознание", — рассказала женщина.

Погибли ещё две живущие во дворе большие собаки. Указывается, что девочка-подросток получила осколки в голову и в бок. Бойцы увезли её вместе с Галиной в соседнюю деревню, там им оказали первую медицинскую помощь.

В настоящее время Галина и Вика живут в клинике в Луганске. Дом в Северодонецке оказался разрушен. Женщина нашла работу в кафе, пока её дочь проходит лечение. По словам главврача Людмилы Белецкой, обычно из больницы выходить запрещается. Однако медики сделали исключение для Галины, чтобы она могла ездить на работу. Им также разрешили держать в палате собаку Розу. Дело в том, что Вика отказывалась ложиться на лечение без питомца, она даже требовала отвезти её обратно в Северодонецк.

"Им пришлось многое пережить, поэтому мы пошли им навстречу", — подчеркнула главврач.